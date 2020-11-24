شكرا لقرائتكم الشمرلى بعلن قائمته فى إنتخابات الطائرة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن شريف الشمرلى المرشح على رئاسة إتحاد الكرة الطائرة فى الإنتخابات المحدد لها يوم 11 ديسمبر المقبل فى الجمعية العمومية للإتحاد قائمته الإنتخابية التى ضمها إليه .

و تضم قائمة الشمرلى كلا من ، هنائ حمزة نائب رئيس و هويدا مندى أمين صندوق و فى العضوية ، أحمر الشموتى و أيمن عبد الرحيم و شوكت صابر و حاتم شعلان .

و يتنافس على رئاسة إتحاد الطائرة بجانب الشمرلى كلا من ، فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة للإتحاد السابق و أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى للإتحاد السابق و الذى أعادته اللجنة الأولمبية للسباق الإنتخابى مجددا بعد التقدم بتظلم على إستبعاده .

من جهته، كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عدم أحقيته فى الترشح فى انتخابات الاتحاد المقبلة المقرر إقامتها فى الجمعية العمومية العادية يوم 11 ديسمبر المقبل، وأعضاء مجلسه أيضا، وأشار إلى أنه وقع وأعضاء اللجنة على إقرارات عدم الترشح فى الانتخابات المقبلة قبل استلام الاتحاد.

وعينت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب مؤخرا الثنائى محمد المهدى وشريهان سامح فى عضوية اللجنة المؤقتة للاتحاد ليتسنى للمجلس عقد جلساته بصورة قانونية لتحديد موعد الجمعية العمومية العادية، وموعد فتح باب الترشح للانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد فى جمعية عمومية عادية.