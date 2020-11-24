شكرا لقرائتكم الأهلي يطمأن على الثلاثي المصاب بكورونا قبل نهائي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تابع مسئولو النادي الأهلي عل مدار الساعات الماضية "حالة" ثلاثي الفريق المُصاب بفيروس كورونا ، محمود عبد المنعم "كهربا" ووليد سليمان وصالح جمعة حيث أجرى الدكتور خالد محمود طبيب الاهلي إتصالات متتالية مع الثلاثي للإطمئنان عليهم ومعرفة مدى إلتزامهم بالبروتوكول العلاجي الذي يُنفذّه الثلاثي في المنزل للتعافي من الفيروس ومعرفة موقفهم من إمكانية دخول قائمة الأحمر لمباراة الزمالك المُرقبة المقرر لها الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة وأن كان ذلك سيتحدد بعد المسحة التى سيخضع لها الثلاثي غداً مع باقي لاعبي الفريق والتى ستتم تحت إشراف الأتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

كما يُتابع مسئولو الأهلي موقف الثنائي الأخر المُصاب بكورونا محمد شريف وأحمد ياسر ريان بعد عودة الثنائي لتدريبات الأهلي مؤخراً عقب إنتهاء إعارتهما لنادي إنبي والجونة وأطمأن مسئولو الاهلي على حالة شريف وريان ومدى إستجابتهما للعلاج .

ويحق للأهلي الإستعانة بالثلاثي كهربا وسليمان وجمعة في قائمة مباراة الزمالك حال تحوّل العينة من إيجابية إلى سلبية أما ريان وشريف فلا يحق لهما المشاركة مع الأحمر في مباراة القرن لعدم قيدهما في قائمة الفريق.