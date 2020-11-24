شكرا لقرائتكم أزمة ثلاثية بين المقاصة وبيراميدز وسيراميكا بسبب أحمد سامى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن أزمة جديدة تهدد أحمد سامى مدافع مصر المقاصة المنضم مؤخراً لفريق بيراميدز، وذلك بسبب اتفاقه مع ناديين خلال الميركاتو الجارى، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: نادى سيراميكا سلم المقاصة شيكات بـ 27 مليون جنية تم دفعها نصفها 13.5 مليون ومن ضمنها فلوس أحمد سامى وحصل على الاستغناء الخاص بمدافع المقاصة واتفق مع أحمد سامى على 4.5 مليون فى الموسم .

واصل: بعد ذلك تلقى أحمد سامى عرضاً من بيراميدز بـ 8 مليون جنية، وفى النهاية انتقل لبيراميدز بشكل رسمى، رغم أن سيراميكا اتفق مع المقاصة وحصل على الاستغناء الخاص باللاعب يوم 7 نوفمبر الماضى، وبالتالى سيصعد الأمر بشكوى رسمية لاتحاد .

فى سياق متصل، أعلن مسئولو نادى بيراميدز التعاقد مع أحمد سامى مدافع مصر المقاصة، لمدة 4 سنوات مقبلة خلال فترة الانتقالات الحالية، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، وجاء ضم بيراميدز لأحمد سامى، بعد أن أوصى الأرجنتينى رودولفو أروابارينا المدير الفنى بضرورة تدعيم خط الدفاع بلاعب مميز، ليقع الاختيار على أحمد سامى.. وعرضت الصفحة الرسمية لبيراميدز على فيس بوك، صور التعاقد مع أحمد سامى، والذى سينضم لمعسكر الفريق المقام حاليًا استعدادًا للدورى الجديد.

وكانت قرعة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2020 / 2021 أسفرت على مواجهة الأهلى لنظيره بيراميدز بالأسبوع العاشر، فيما يلتقى الزمالك مع بيراميدز بالأسبوع الثانى.

كما أسفرت قرعة بطولة الدورى للموسم الجديد المقرر انطلاقه يوم 11 ديسمبر المقبل، عن مواجهة الاهلى مع مصر المقاصة في أولى مباريات الفريق الأحمر، بالأسبوع الأول من البطولة المحلية.وأجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021، بحضور مندوبى الأندية المشاركة فى المسابقة، بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.