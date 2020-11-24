شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يطمئن جمهوره بسيلفي من «AXA» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول صورة سيلفي من قلب مجمع ليفربول الجديد «AXA»، في أول زيارة له للمجمع، بعد إعلان سلبية فحص كورونا، وخضع هداف ليفربول لـ3 فحوص أثبتت إيجابية إصابته بالفيروس قبل أن يحصل على نتيجة سلبية الأحد، وشارك صلاح متابعيه الـ40 مليون على إنستجرام فرحته بصورة السيلفي.

وتشكل عودة صلاح أهمية كبيرة لدى مدربه كلوب، بعدما ضربت الإصابات بطل إنجلترا في الأسابيع الأخيرة مثل فيرجيل فان دايك، وجو جوميز، وترنت ألكسندر أرنولد.

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يطمئن جمهوره بسيلفي من «AXA» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.