شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية مانشستر سيتي ترسم مستقبل ميسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة : ضمياء فالح

تحدثت الصحف البريطانية عن رؤية نادي مانشستر سيتي لمستقبل أسطورة برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تصاعدت التوقعات بلحاقه بمدربه السابق جوارديولا خصوصاً بعد تمديد عقده لمدة عامين مؤخراً.

وذكر التقرير، أن العقد المبدئي مع ميسي في الصيف سيكون لعام واحد مقابل أجر خيالي يتم دفعه من عائدات الإعلانات التي سيجلبها الأيقونة معه، وبعد فترة في مانشستر سيتي، سيكون فريق نيويورك سيتي التابع لملكيته وجهة مثالية لميسي في الولايات المتحدة ثم يصبح سفيراً للنادي على المدى البعيد .

وتتوقف كل هذه الرؤية المستقبلية على موافقة ميسي طبعاً لأن خيار اللعب في أحد أندية المجموعة الـ10 من ضمنها الصين والهند واليابان وأستراليا، لم يطرح في العرض الصيفي الذي تقدم به النادي لميسي.

ويعتقد سيتي، بأن شراء ميسي، سيعزز من علامته التجارية حول العالم وفي المقابل يمنح نجم الكرات الذهبية الـ6 ما يستحق من التقدير، ويملك ميسي حرية التفاوض مع أي طرف مهتم بشرائه بدءاً من الأول من يناير المقبل ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة المفاوضات في الأسابيع القليلة المقبلة.