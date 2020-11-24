شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز العنبري.. أرقام استثنائية تعزز مكانة المدرب المواطن في الكرة الإماراتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل عبد العزيز العنبري المدير الفني لنادي الشارقة تحقيق أرقام استثنائية في مسيرة المدربين المواطنين بمسابقة دوري الخليج العربي، وذلك بعد نجاحاته اللافتة في قيادة الشارقة للتتويج بآخر لقب للدوري، واحتلال الصدارة في الموسم الحالي، متفوقاً على المدربين الأجانب في الوصول إلى «العلامة الكاملة» بعد الفوز في كل المباريات (6 جولات) والحصول على 18 نقطة، يغرد بها وحيداً في قمة جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه.

وبشكل عام، فإن دور المدرب يحظى بأهمية كبرى بالنسبة لأداء ونتائج أي فريق؛ حيث يتحمل المسؤولية الأكبر في منظومة كرة القدم بأي ناد، متقدماً على اللاعبين والإدارة والجمهور، وبالتالي فهو أول من يرفع على الأعناق عند التتويج، وأول من يضحى به عند الخسارة.

ومما لا شك فيه أن عبد العزيز العنبري، صنع تاريخاً لنفسه وللمدرب المواطن في دوري الخليج العربي، وهو يدق حالياً أبواب المجد بقوة من خلال تسجيل الكثير من الأرقام الخاصة التي لم يسبقه إليها أحد، وتقديم تجربة ملهمة لكل المدربين المواطنين بالدولة.

ومن واقع تلك الأرقام، فقد بلغ عدد مبارياته مديراً فنياً للشارقة في مسابقة دوري الخليج العربي منذ بدايته مع الفريق وحتى الآن 87 مباراة، فاز في 47 منها، وتعادل في 23، وخسر في 17 مباراة، ويتصدر العنبري، بهذا الرقم جدول ترتيب المدربين المواطنين الأكثر تواجداً على رأس القيادة الفنية لأطول فترة ممكنة، محطماً نظرية «مدرب الطوارئ» التي ظلت حاجزاً منيعاً للمدربين المواطنين على مدار عشرات السنين.

ومن أبرز أرقام عبد العزيز العنبري، أيضاً في مسابقة دوري الخليج العربي، أنه ثاني أفضل مدرب بين المواطنين والأجانب من حيث سلسلة المباريات المتتالية التي خاضها فريقه بلا هزيمة برصيد 24 مباراة، اعتباراً من الجولة 22 في موسم 2017/ 2018 وحتى الجولة 23 في موسم 2018/ 2019، ولم يسبقه في هذا الإنجاز سوى المدرب البرازيلي آبل براجا الذي قاد الجزيرة إلى 28 مباراة متتالية بلا خسارة.

ويعد العنبري، أفضل تاسع مدرب بحسب تجميع النقاط من بين 154 مدرباً محلياً وأجنبياً شاركوا في دوري الخليج العربي منذ انطلاقه في سبتمبر 2008 وحتى الآن وفقاً للكاتب الإماراتي منصور عبدالله المتخصص في رصد إحصاءات المدربين واللاعبين والأندية.

عبد العزيز العنبري، المولود في 3 يناير 1954 الذي لعب للشارقة والمنتخب الوطني وقدم الكثير لفريقه ومنتخب بلاده على مدار ما يقرب من 20 عاماً، تولى القيادة الفنية للشارقة في موسم 2015 خلفاً للمدرب البرازيلي المقال باولو بوناميجو في الجولة التاسعة وظل حتى نهاية الموسم.

وفي أكتوبر 2017 عاد العنبري للقيادة الفنية في الشارقة بعد إقالة البرتغالي بيسيرو في الجولة الخامسة ورفع ترتيب الفريق من المركز الأخير إلى المركز السادس في الدوري.

ويكمل العنبري مع الشارقة حالياً 3 سنوات وشهر و8 أيام (1135 يوماً)، حقق فيها لقبي دوري الخليج العربي وكأس السوبر. ومن أرقام العنبري المهمة أنه منذ توليه المسؤولية في موسم 2018 / 2019 وحتى الآن خاض فريقه 51 مباراة، حقق الفوز في 33 منها، وتعادل في 13، وخسر في 5 لقاءات فقط، وسجل معه الشارقة 111 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 58 هدفاً.

أما عن باقي المدربين المواطنين وأرقامهم في دوري الخليج العربي، فيأتي في المركز الثاني عبدالله مسفر الذي قاد فرقاً محلية عدة هي دبا والظفرة وبني ياس والفجيرة في 65 مباراة فاز في 18 منها، وتعادل 13، وخسر في 34، ثم عيد باروت الذي قاد الظفرة والإمارات والنصر والوصل والفجيرة في 54 مباراة فاز في 16، وتعادل في 13، وخسر في 25. ثم يأتي مهدي علي في المركز الرابع من حيث عدد المباريات التي تولى فيها المسؤولية كمدرب بدوري الخليج العربي برصيد 23 مباراة قائداً للمنظومة الفنية في الأهلي وبني ياس، فاز في 9 مباريات، وتعادل في 8، وخسر في 6، يليهم عبد الحميد المستكي برصيد 21 مباراة مدرباً لكل من العين والأهلي، فاز في 6 وتعادل في 7، وخسر في 8.

وفي المركز السادس يأتي عبد المجيد النمر بواقع 12 مباراة مع فريقي الشارقة وحتا، فاز في 3 وتعادل في 2، وخسر في 7. ثم وليد عبيد بواقع 12 مباراة أيضاً على رأس الإدارة الفنية في كلبا وحتا فاز في مباراتين، وتعادل في 1، وخسر في 9 مباريات. فيما يحتل المركز الثامن المدرب محمد عبيد الخادم برصيد 11 مباراة مع نادي دبا فاز في 3 وتعادل في 4، وخسر في 4 مباريات.

ويحتل المركز التاسع المدرب المواطن سالم عبد الرحمن الذي قاد الوصل في 9 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر في 5 مباريات، أما المركز العاشر فهو من نصيب المدرب سالم العرفي الذي قاد بني ياس في 7 مباريات فاز في مباراتين، وتعادل في 4، وخسر في واحدة، ويتساوى معه في عدد المباريات حسن العبدولي الذي تولى قيادة الوصل في 7 مباريات أيضاً فاز في واحدة، وتعادل في مثلها، وخسر 5 مباريات.