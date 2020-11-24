شكرا لقرائتكم خبر عن الشمرلى يعلن قائمته فى انتخابات الطائرة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن شريف الشمرلى المرشح على رئاسة اتحاد الكرة الطائرة فى الانتخابات المحدد لها يوم 11 ديسمبر المقبل فى الجمعية العمومية للاتحاد قائمته الانتخابية التى ضمها إليه، حيث ضمت كلا من هنائ حمزة نائب رئيس وهويدا مندى أمين صندوق، وفى العضوية أحمر الشموتى وأيمن عبد الرحيم وشوكت صابر وحاتم شعلان.

ويتنافس على رئاسة اتحاد الطائرة بجانب الشمرلى كل من فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد السابق وأحمد عبد الدايم المدير التنفيذى للاتحاد السابق والذى أعادته اللجنة الأولمبية للسباق الانتخابى مجددا بعد التقدم بتظلم على استبعاده.

من جهته، كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عدم أحقيته فى الترشح فى انتخابات الاتحاد المقبلة المقرر إقامتها فى الجمعية العمومية العادية يوم 11 ديسمبر المقبل، وأعضاء مجلسه أيضا، وأشار إلى أنه وقع وأعضاء اللجنة على إقرارات عدم الترشح فى الانتخابات المقبلة قبل استلام الاتحاد.

وعينت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب مؤخرا الثنائى محمد المهدى وشريهان سامح فى عضوية اللجنة المؤقتة للاتحاد ليتسنى للمجلس عقد جلساته بصورة قانونية لتحديد موعد الجمعية العمومية العادية، وموعد فتح باب الترشح للانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد فى جمعية عمومية عادية.