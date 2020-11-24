شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: النهائى الأفريقى بدون حضور جماهيرى بعد تأخر موافقة كاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أنه من الصعب أن يقام نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى بحضور جماهيرى، وقال شوبير فى تصريحات إذاعية عبر برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: بخصوص الحضور الجماهيرى كاف وافق فى وقت متأخر للغاية، والتذاكر والحضور الجماهيرى يكون له إجراءات خاصة عندنا ولذلك الأمر أصبح صعب فى حضور الجماهير.

فى سياق تصل، ينتظر الزمالك اليوم الثلاثاء، انضمام الثنائى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى، لاعبى الأبيض، إلى معسكر الفريق الذى يستعد لخوض مباراة الأهلى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، بعدما فضل مسئولو الأبيض عدم ضمهما إلى المعسكر بالأمس، انتظارًا لنتائج المسحات الطبية الخاصة بهما للكشف عن فيروس كورونا، وذلك عقب وصولهما إلى القاهرة، من المغرب وتونس، بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبى بلادهما فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.

وانتظم الزمالك فى معسكر مغلق، مساء أمس الاثنين، حيث جاء برنامج مواجهة الأهلى فى قلعة ميت عقبة بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، أول أمس الأحد، استعداداً قبل الدخول فى المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، والمقرر امتداده حتى موعد الانتهاء من مباراة القمة الإفريقية، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا، حيث يخضع المعسكر بالكامل لإشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، فيما تم استبعاد محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، من الانضمام للمعسكر بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها قبل المعسكر إيجابية، بالإضافة إلى عدم ضم الثنائى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى انتظارا لنتيجة المسحة الطبية الخاصة بهما.

وتُعد مباراة القمة تاريخية كونها ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة الإفريقية بين فريقين من نفس البلد، حيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.