شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المقاولون العرب تصل أديس أبابا ترانزيت قبل استئناف الرحلة إلى جيبوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، إلى مطار أديس أبابا فى إثيوبيا "ترانزيت"، حيث تستأنف البعثة رحلتها بعد ساعات قليلة إلى جيبوتى، استعداداً لأولى المواجهات الأفريقية لذئاب الجبل فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تجمع المقاولون مع أرتا سولار يوم السبت المقبل.

وأعلن عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، قائمة لاعبيه المسافرة لجيبوتى فى بداية مشوار الفريق بالكونفدرالية بعد العودة للمشاركة فى البطولات الأفريقية بعد غياب 15 عامًا، وتضم البعثة 36 فردا من بينهم 21 لاعبًا اختارهم عماد النحاس المدير الفنى ويضم الجهاز الفنى علاء عبد الغنى المدرب العام ورامي ربيع الذى سبق البعثة إلى جيبوتى للاطمئنان على ترتيبات الإقامة والتدريب ويتواجد محمد فتحي مدرب الحراس وأحمد زهران ورامي عادل وعبد الرحمن عيسى والجهاز الإداري مجدي محمد علي وحسين عبد الغني والجهاز الطبي برئاسة الدكتور وائل نبيل وأخصائي التاهيل محمد صبحي وفتحي علي.

وتضم قائمة المقاولون 21 لاعبا وهم محمود أبو السعود وأمير عابد ومحمد سمير وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة وفادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق واحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري وحسن شاهين واحمد داودا واحمد عربي ومحمد مجلي واحمد الشيمي وفاروقا نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.

ومن المقرر أن يخوض المقاولون تدريب يومي الخمس والجمعة وعلي ملعب المباراة، وجاءت جميع مسحات بعثة المقاولون سلبية لفيروس كورونا، والتي تضم 36 فردا برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي ورئيس بعثة فريق الكرة لجيبوتي.