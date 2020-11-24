موعد مباراة الاتفاق والفتح فى الدورى السعودى للمحترفين .. والقنوات الناقلة

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نظيره فريق الفتح اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021. يستضيف استاد الامير محمد بن فهد لقاء الاتفاق و الفتح، يدخل الاتفاق الجولة الخامسة هو يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، جمعهم من 4 مواجهات حيث استطاع تحقيق الفوز في مواجهتين وتعادل في مثلهم. 6 نقاط، جمعهم من 4 مواجهات حيث استطاع تحقيق الفوز في مواجهتين وتعادل في مثلهم. علي الجانب الاخر يحتل فريق الفتح المركز السابع برصيد 7 نقاط، جمعهم من 4 مواجهات حيث استطاع تحقق الفوز في مباراتين وتعادل واحدة وتلقي هزيمة وحيدة. وحيدة. موعد مباراة الاتفاق والفتح : تنطلق مباراة الاتفاق و الفتح فى تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر. الساعة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية. الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وتذاع مباراة الاتفاق والفتح بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية بصوت المعلق جعفر الصليح. التقي الفريقين في 16 مواجهات في دوري المحترفين السعودي فاز الفتح 6 مرات والاتفاق 4 مرات وتعادلا في 6 لقاءات .

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