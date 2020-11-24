اليوم .. المقاولون العرب يصل جيبوتي لخوض مباراة ارتا سولار في بطولة الكونفيدرالية الافريقية

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، مطار أديس أبابا الرابعة عصرا بتوقيت اثيوبيا الثالثة بتوقيت القاهرة متجهة الى جيبوتي لخوض مباراة ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الافريقية وذلك بعد قضاء 8 ساعات ترانزيت على ان تصل البعثة جيبوتي السادسة مساء بتوقيت جيبوتي الخامسة بتوقيت القاهرة.

ووصلت البعثة صباح اليوم الى مطار اديس ابابا وحرصت البعثة على تطبيق الإجراءات الإحترازية والإلتزام بها كاملة خلال الرحلة.

ويحصل الفريق على راحة فور وصوله على ان يؤدي اول مران غدا الاربعاء.

ويواصل الفريق الأول الإلتزام بالتباعد الإجتماعي علاوة علي إرتداء الكمامات لكامل أفراد البعثة خلال الإستعداد لإستقلال الطائرة الخاصة بهم.

وكان عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أعلن قائمة لاعبيه المسافرة لجيبوتي في بداية مشوار الفريق بالكونفدرالية بعد العودة للمشاركة في البطولات الأفريقية بعد غياب 15 عاما.

وتضم البعثة 34 فردا من بينهم 21 لاعبا اختارهم عماد النحاس المدير الفني ويضم الجهاز الفني علاء عبد الغني المدرب العام والمدربين احمد زهران ورامي عادل ورامي ربيع و محمد فتحي مدرب الحراس وعبد الرحمن عيسى مدرب الاحمال والجهاز الاداري مجدي محمد علي وحسين عبد الغني والجهاز الطبي برئاسة الدكتور وائل نبيل واخصائي التاهيل محمد صبحي وفتحي

علي.

ويترأس المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، بعثة الفريق بعد قرار مجلس إدارة النادي بإسناد مهمة رئاسة البعثة لرئيس النادي.

وضمت قائمة اللاعبين محمود ابو السعود وامير عابد ومحمد سمير وابراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة و فادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق واحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري وحسن شاهين واحمد داودا واحمد عربي ومحمد مجلي واحمد شيمي وفاروقا نور الدين وعبد اللهياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.

ويستضيف ملعب نجيل صناعي لقاء المقاولون مع بطل جيبوتي، بملعب الأخير في اللقاء المقرر له السبت المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المقاولون تدريب يومي الخميس و الجمعة على ملعب المباراة.

وجاءت جميع مسحات بعثة المقاولون سلبية لفيروس كورونا ، والتي تضم 36 فردا برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي ورئيس بعثة فريق الكرة لجيبوتي.