موعد مباراة التعاون والوحدة في الدوري السعودي للمحترفين..و القنوات الناقلة

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره فريق الوحدة اليوم الثلاثاء علي استاد الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

يدخل التعاون الجولة الخامسة هو يحتل المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط جمعهم من 4 مواجهات، حقق الفوز في مباراة وحيدة،

وتعادل في مواجهتين وخسر لقاء وحيد.

علي الجانب الاخر يحتل الوحدة المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط، جمعهم من 4 مواجهات حيث استطاع تحقيق الفوز في مباراة وحيده، وتلقي 3 هزائم . بينما يحتل فريق الوحدة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي

برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة التعاون و الوحدة : تقام مباراة التعاون والوحدة في تمام الساعة 4:50 بتوقيت مصر، 5:50 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 6:50 بتوقيت أبو ظبي.

تذاع مباراة التعاون والوحدة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية بصوت المعلق عبدالله الغامدي.

التقى الفريقين في 12 مباراة بتاريخ مواجهات الدوري السعودي للمحترفين، حيث استطاع التعاون تحقيق الفوز في 5 مباريات، بينما فاز الوحدة في 4 مواجهات، وحسم التعادل نتيجة 3 لقاءات.