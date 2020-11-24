شكرا لقرائتكم أمياه الفرنسي يكثف مفاوضاته لضم بادجي من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف مسئولو امياه الفرنسي من مفاوضاتهم لضم السنغالي اليو بادجي مهاجم الأهلي لضمه خلال الفترة المقبلة، بعد خروجه من حسابات الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ويعد نادي أمياه أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري الفرنسي.

ويرغب بادجي في العودة مجدداً للعب في أوروبا مفضلاً ذلك على الانتقال لأحد الأندية المصرية على سبيل الإعارة، خاصة بعد دخول أكثر من نادي محلي في مفاوضات لضمه وعلى رأسها الاتحاد السكندري، ويبحث النادي الأهلي عن أفضل العروض التي يمكن من خلالها انتقال المهاجم أليو بادجي من الأندية الأوروبية خاصة وأن خزينة النادي تكبدت الكثير من الأموال تزيد عن مليوني ونصف المليون دولار مقابل التعاقد معه.

ودخلت العلاقة بين أليو بادجي وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لطريق مسدود بسبب المشادة التي حدثت بين الثنائي خلال مباراة صن داونز ضد الأهلي في دوري ابطال أفريقيا والتي رصدتها وسائل الاعلام وقتها بالإضافة الى إصرار المدير الفني على عدم الحاجة الى اللاعب نتيجة عدم قناعته بقدرات المهاجم التكتيكية والتي ساهمت في قرار رحيله المبكر.