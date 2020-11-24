شكرا لقرائتكم شوبير يزف بشرى للأهلاوية: إصابة وليد سليمان قد تكون غير صحيحة وكهربا فى تحسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زف الإعلامى أحمد شوبير، بشرى سعيدة إلى الجماهير الأهلاوية قبل 48 ساعة فقط من لقاء القمة المرتقب بين الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: ممكن خلال 48 ساعة جماهير الأهلى تسمع خبر كويس خاصة عن وليد سليمان، الاهلى لام على وليد بعد إعلانه عن إصابته بكورونا بسبب 3 حاجات، ولد خضع لأشعة صدر طلعت سليمة وتحليل دم طلع سليم والمسحة فقط هى من أكدت أنه مصاب، وفى أمل أنه مع مسحة الكاف يتحول لسلبى، وكهربا حالته بتتحسن وممكن يلحق المباراة، وصالح جمعة حالته جيدة بحسب تأكيد الأهلى ولا صحة لتدهور حالته.

واصل: لا صحة للشائعات التى تحدثت عن إصابة الشناوى، أو أشرف بن شرقى وطارق حامد من الزمالك، والوحيد المصاب فى الزمالك هو الونش بعد إصابة مدحت عبد الهادى، وتعافى حازم إمام ومحمد حسن.

استكمل: الاهلى قام بجهد كبير عشان طيارة معلول وساسى التى تعطلت فى تونس، ونتيجة مسحة الاهلى ستظهر خلال ساعات ولكن مسحة الكاف يوم الاربعاء هى الأساسية.

واختتم:طاقم التحكيم بقيادة رضوان جيد وهو من الحكام المميزين جدا ، ولكنه حازم وحاسم ولا ينظر إلى ألوان الفريقين ووشه حلو ع الأهلى والزمالك ومعه الأحسن أسكاو.