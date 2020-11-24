شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة واسعة في بطولة القوس والسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الإمارات للقوس والسهم البطولة التنشيطية الأولى للمرحلة العمرية فوق 18 سنة للرجال، والسيدات، وأصحاب الهمم، بمشاركة واسعة من مختلف الأندية في المنافسات التي احتضنها نادي دبي لأصحاب الهمم، وحضرها حسن المزروعي، الأمين العام، وسالم جمعة رئيس اللجنة الفنية، وشارك في البطولة أكثر من 40 رامياً ورامية الذين تنافسوا في فئتي القوس الأولمبي، والقوس المركب.

وأكد حسن المزروعي، أمين عام الاتحاد، أن أبرز مكاسب هذه البطولة يكمن في عودة اللاعبين لأجواء المنافسات بعد فترة توقف طويلة وتطبيق النظام الإلكتروني المستخدم من قبل الاتحاد الدولي.

وعلى صعيد نتائج البطولة، في فئة أصحاب الهمم - القوس المركب، حصل حبيب البلوشي من نادي الثقة للمعاقين على المركز الأول، وفي فئة السيدات - القوس الأولمبي، حصلت لامبريني توماس من نادي رماة دبي على المركز الأول، وفي فئة الرجال- القوس المركب حصل عمرو غانم من نادي العين للفروسية والرماية والجولف على المركز الأول، وفي فئة الرجال- القوس الأولمبي حصل عبيد الحمادي من نادي الشارقة الرياضي على المركز الأول.