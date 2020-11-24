رضا عبد العال : مباراة الأهلي والزمالك «خارج التوقعات»

فاجئ نجم الأهلي والزمالك السابق رضا عبد العال، الجميع حين رفض تحديد فائز في المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك ستكون "خارج التوقعات".

وأوضح عبد العال ، أنه "لا توجد توقعات حقيقية بشأن تلك المباراة الحاسمة"، نافياً في السياق ذاته أن تكون إصابة لاعبين من الفريقين بفيروس كورونا عاملاً مؤثراً على الأداء في المباراة المرتقبة.

وشدد عبدالعال، الذي سبق أن لعب للفريقين، وأثار ضجة عارمة حين انتقل من الزمالك إلى غريمه الأهلي عام 1993، على أنه فيما يتعلق بأزمة إصابة لاعبين بفيروس كورونا "لا أتوقع أن تؤثر فنياً أو معنوياً، لا على الناحية النفسية للاعبين وأدائهم في الملعب، ولا على الأداء الفني".

وحول الأداء الباهت الذي ظهر عليه الفريقين في آخر مبارياتهما قبل المباراة النهائية، وذلك ببطولة كأس مصر، بعد أن حققا فوزاً بنفس النتيجة (2-1)، الأهلي ضد أبو قير للأسمدة والزمالك ضد نادي مصر، اعتبر المدير الفني لنادي طنطا أن ذلك الأداء ليس مؤشراً على شكل المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا. وأكد أن الفريقين كانا منشغلين، خلال آخر ظهور لهما، بالمباراة النهائية.

وحول أي الفريقين أكثر جاهزية من الناحية البدنية، قال عبد العال: "الفريقان على استعداد.. كلاهما لعبا ببطولة الدوري وبطولة أفريقيا وكأس مصر ولاعبون منهما شاركوا مع المنتخب.. ولا توجد أفضلية لفريق عن الآخر من الناحية البدنية، لكن السؤال هو من يكون الفريق الأكثر توفيقاً في المباراة، والذي ستخدمه الظروف؟".