شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: إصابة وليد سليمان قد تكون غير صحيحة وكهربا يتحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زف الإعلامى أحمد شوبير، بشرى سعيدة إلى الجماهير الأهلاوية قبل 48 ساعة فقط من لقاء القمة المرتقب بين الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: ممكن خلال 48 ساعة جماهير الأهلى تسمع خبر كويس خاصة عن وليد سليمان، الأهلى لام على وليد بعد إعلانه عن إصابته بكورونا بسبب 3 حاجات، وليد خضع لأشعة صدر طلعت سليمة وتحليل دم طلع سليم والمسحة فقط هى ما أكدت أنه مصاب، وفى أمل إنه مع مسحة كاف يتحول لسلبى، وكهربا حالته بتتحسن وممكن يلحق المباراة، وصالح جمعة حالته جيدة بحسب تأكيد الأهلى ولا صحة لتدهور حالته.

وواصل: لا صحة للشائعات التى تحدثت عن إصابة الشناوى أو أشرف بن شرقى وطارق حامد من الزمالك، والوحيد المصاب فى الزمالك هو الونش بعد إصابة مدحت عبد الهادى، وتعافى حازم إمام ومحمد حسن.

واستكمل: الاهلى قام بجهد كبير عشان طيارة معلول وساسى التى تعطلت فى تونس، ونتيجة مسحة الأهلى ستظهر خلال ساعات لكن مسحة كاف يوم الأربعاء هى الأساسية.

واختتم: طاقم التحكيم بقيادة رضوان جيد وهو من الحكام المميزين جدا، لكنه حازم وحاسم ولا ينظر إلى ألوان الفريقين ووشه حلو على الأهلى والزمالك ومعه الأحسن أسكاو.