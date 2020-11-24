اللجنة الأولمبية تخطر اتحاد الكرة بمنع دخول مرتضى منصور نهائي أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية خطابا رسميا إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، تخطره بمنع مرتضى منصور من دخول ستاد القاهرة في مباراة الزمالك والأهلي المقرر لها الجمعة المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحصل "يلا كورة" على صورة ضوئية من الخطاب المرسل إلى اتحاد الكرة الأحد الماضي، ويحمل توقيع هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وجاء فيه:

" السيد الأستاذ عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 4/10/2020 بإيقاف السيد/ مرتضى أحمد منصور عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وعدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، وأصبح القرار نهائي وملزم لفوات المدة القانونية للتظلم أمام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، وعدم الطعن على القرار الصادر في التظلم أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري طبقا لمدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم، بالإضافة لصدور قرار محكمة القضاء الإداري في الطعن المقدم من السيد مرتضى أحمد منصور ضد قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برفض الشق المستعجل وإحالة الدعوى للمفوضين، مما يعني سريان تنفيذ القرار المطعون فيه.

وبالإشارة لإقامة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك الجمعة الموافق 27/11/2020 على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وحرصا منا على الالتزام باللوائح والقوانين وسمعة مصر بصفة عامة أمام مسئولي الاتحاد الإفريقي، وسمعة نادي الزمالك بصفة خاصة كأحد أهم القلاع الرياضية في مصر وأفريقيا، وعدم وقوعه تحت طائلة أي عقوبات بناء على عدم أحقيته في الحضور.

يرجى التفضل من سيادتكم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والحرص على عدم حضور السيد مرتضى أحمد منصور لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا المزمع إقامتها الجمعة 27/11/2020 تنفيذا للقرار النهائي الصادر بوقفه والتزاما واحتراما للقوانين واللوائح وأحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم، وذلك بوضع تعليمات على كافة أبواب ستاد القاهرة الدولي لتنفيذ عدم دخوله في هذا التاريخ".

جدير بالذكر أن مرتضى منصور كان قد أعلن في وقت سابق نيته في الذهاب لاستاد القاهرة، الجمعة لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلي.