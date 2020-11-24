شكرا لقرائتكم عماد النحاس يمنح لاعبى المقاولون إجازة من مران الثلاثاء بسبب طول الرحلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، منح لاعبى الفريق راحة من تدريبات يوم الثلاثاء بعد الوصول إلى جيبوتى، وقال علاء عبد الغنى المدرب العام للفريق فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه من الصعب خوض مران فى يوم السفر نظراً لطول الرحلة التى تستغرق 7 ساعات كاملة يتخللها ترانزيت فى أثيوبيا، وبالتالى تقرر منح اللاعبين راحة على أن يبدأ الفريق استعداداته من يوم الأربعاء.

فى سياق متصل، أعلن علاء عبد الغنى المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، عن وصول البطاقة الدولية للتونسى هيثم الجوينى، وقال عبد الغنى فى تصريحات خاصة، أن النادى تسلم البطاقة الدولية للجوينى إلا أنه لن يتمكن من المشاركة مع الفريق فى مباراة أرتا سولار بالكونفدرالية، والتى تقام يوم 29 نوفمبر الجارى فى ذهاب كور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية.

ووشدد الجهاز الفنى للفريق على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وكان المقاولون قد ضم 6 صفقات جديدة وهم، هيثم الجوينى مهاجم الترجى التونسى السابق، ووسيم النغموشى، وأحمد عبد العزيز زيزو وأحمد داوودا، وأحمد شكرى لاعب الأهلى السابق، وكذلك أحمد مجدى من الجونة، فيما انتهت إعارة كل من شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى ومعروف يوسف لاعب وسط الزمالك.

وحصل نادى المقاولون العرب، على أكثر من فيديو لفريق أرتا سولار بطل جيبوتى، الذى سيستضيف ذئاب الجبل، وبدأ الجهاز الفنى فى مراجعة أشرطة الفيديو لتحديد نقاط القوة والضعف فى فريق سولار قبل اللقاء المرتقب، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى تحقيق انجاز جديد بعد موسم مميز فى الدورى العام، حصدوا خلاله المركز الرابع