شكرا لقرائتكم الزمالك يقرر تأجيل حسم مصير محمد عبد السلام بسبب نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادى الزمالك تأجيل حسم مصير محمد عبد السلام، مدافع الفريق، الذى تلقى عروضًا من أكثر من نادى بالدورى الممتاز للحصول على خدماته فى الموسم الجديد، على سبيل الإعارة، خاصة بعدما تم إغلاق جميع الملفات للتركيز فقط فى مواجهة الأهلى، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا الذى سيقام على ستاد القاهرة، ويُعد قمة تاريخية بين القطبين، حيث تعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد فى النهائى الإفريقى.

فيما استقر مسئولى الزمالك على أن يتم تحديد مستقبل محمد عبد السلام مع الفريق وفقًا لمدى إمكانية ضم مدافع رابع من عدمه، إلى جانب الثلاثى محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وفى حالة عدم ضم الزمالك لمدافع جديد سيتم الإبقاء على خدمات عبد السلام فى الموسم المقبل، ليكون المدافع الرابع بالفريق إلى جانب الثلاثى إضافة إلى قيد مدافعين من الناشئين بالفريق فى القائمة الأفريقية بعد زيادة العدد بها إلى 40 لاعبا فى الموسم المقبل وبذلك سيتم تحديد مصير عبد السلام وفقا لمدى إمكانية إبرام صفقة جديدة لتعزيز خط الدفاع الأبيض من عدمه.

سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.