شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي : كنا نلعب أمام الحكم «عاشور» في ربع نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشاد المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك بالروح القتالية للاعبين الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال مباراتهم الأخيرة أمام نادي مصر في ربع نهائي كأس مصر. وقال خلال الجلسة التي عقدها مع اللاعبين قبل توجههم للمعسكر المغلق الخاص بمباراة الاهلي: الزمالك مكنش بيلاعب نادي مصر كنا بنلاعب محمود عاشور حكم المباراة الذي بذل قصاري جهده حتي لاي فوز الزمالك بدليل انه الغي هدف شرعي وصحيح لكاسونجو وحاول بشتي الطرق تعطيل الزمالك لكن الروح والاصرار والنجم الصاعد اسامة فيصل حال دون تنفيذ رغبته ونجح الابيض في الفوز والتأهل. الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

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