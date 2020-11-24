شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يواجه الجونة استعدادًا للموسم الجديد.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض اليوم الثلاثاء فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار مباراة ودية مع الجونة على استاد المصانع الحربية بصالح سالم ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الجديد والمقرر له التاسع من ديسمبر المقبل، وأنهى الإنتاج الحربى معسكره المغلق بالإسكندرية والذى استمر لعشرة أيام خاض خلاله مباريات ودية، ويخوض الإنتاج 5 مباريات ودية بعد عودته للقاهرة حيث واجه أمس أسوان ويلاقى اليوم الجونة ثم يواجه وادى دجلة فى 26 نوفمبر و28 نوفمبر مع البنك الأهلى ويختتم ودياته بمواجهة إنبى فى 29 نوفمبر الجارى.

ورحل عن الإنتاج الحربى خمسة لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.

وتعاقد الإنتاج الحربي مع ثمانية صفقات بالميركاتو الصيفى حتى الان هى إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكي مهاجم سموحة السابق وحسن ياسين لاعب منتخب السويس، بجانب التعاقد مع محمد الشبينى لاعب حرس الحدود لمدة أربعة مواسم وطارق أبو العز الظهير الايسر لأسوان لمدة 3 مواسم، ضمن خطة تدعيم مركز الظهير الأيسر عقب رحيل أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر السابق للفريق لصفوف المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر ، بجانب التعاقد مع محمد عبد الفتاح تاحا مدافع حرس الحدود فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم، بالإضافة للتعاقد مع أحمد حسن كوكا لاعب كوكاكولا لمدة ثلاثة مواسم بجانب التعاقد مع محمد رمضان حاوى مصر المقاصة لمدة موسمين.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.