دوري الأبطال.. عدة أندية تتطلع إلى حسم التأهل عبر الجولة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

عندما تنطلق الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء الثلاثاء سيكون حامل اللقب بايرن ميونخ الألماني ضمن عدة فرق يمكنها حسم التأهل إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) هذا الأسبوع، بينما تواجه فرق كبيرة أخرى، من بينها ريال مدريد الإسباني صاحب الرقم القياسي للفوز باللقب، مهام أكثر صعوبة.

ويستضيف بايرن ميونخ فريق ريد بول سالزبورج النمساوي بعد غد الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الأولى، ويتطلع إلى التخلص من أثار التعادل المفاجئ أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني (بوندسليجا) أمس الأول السبت.

أما ريال مدريد، فيأمل في مواصلة صحوته في المجموعة الثانية، لكنه يواجه مهمة ينتظر أن تكون صعبة أمام مضيفه إنتر ميلان الإيطالي.

وقد يحسم تشيلسي الإنجليزي وأشبيلية الإسباني أول بطاقتي تأهل إلى دور الستة عشر غدا الثلاثاء، كما يمكن لبرشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي ومانشستر سيتي الإنجليزي حسم التأهل عبر الجولة الرابعة.

وقال هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ عقب التعادل مع فيردر بريمن 1 / 1 أمس الأول السبت :"لم نقدم الأداء المرجو"، كما اعترف مانويل نوير قائد بايرن وحارس مرماه بأن الفريق لم يصنع الفرص الكافية.

وينتظر أن يجري فليك تغييرا واحدا على الأقل في تشكيلته أمام ريد بول سالزبورج، حيث تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة الفرنسي لوكاس هيرنانديز بسبب الإصابة.

ويحتل ريد بول سالزبورج المركز الرابع الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة حيث تلقى حتى الآن هزيمتين مقابل تعادل واحد.

ويمكن لأتلتيكو مدريد الإسباني، الذي يحتل المركز الثاني برصيد أربع نقاط وبفارق خمس نقاط خلف بايرن، أن يتقدم خطوة كبيرة نحو الدور الثاني عبر مباراته أمام ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي صاحب المركز الثالث برصيد نقطتين، علما بأن أتلتيكو يفتقد جهود لويس سواريز ولوكاس توريرا بسبب الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

أما ريال مدريد، فيجري مسحة لكل من لاعب خط الوسط كاسيميرو والمدافع إيدير ميليتاو، للوقوف على إمكانية سفرهما إلى ميلانو للمشاركة في المباراة الحاسمة أمام إنتر ميلان.

كذلك يترقب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد مدى استجابة كريم بنزيمة للعلاج من مشكلة عضلية.

وكان زيدان قد تمكن من الاستفادة من جديد بجهود إيدين هازارد ومارتين أوديجارد خلال المباراة أمام فياريال أمس الأول السبت، كما سجل ماريانو دياز، الذي شارك أساسيا، هدفا مبكرا للفريق في المباراة التي انتهت بالتعادل 1 / 1 .

وقال زيدان عقب المباراة :"كنا نستحق ما هو أكثر (من التعادل) في المباراة. أخرجت ماريانو لأنه لم يلعب منذ فترة طويلة وقد عانى من الإرهاق. هازارد أصبح معنا الآن لكننا بحاجة إلى إدارة عودته."

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد أربع نقاط متخلفا بفارق الأهداف عن شاختار دونيتسك الأوكراني ونقطة واحدة خلف المتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بينما يحتل إنتر ميلان المركز الرابع الأخير برصيد نقطتين.

ويتطلع إنتر ميلان إلى الثأر لهزيمته أمام ريال مدريد 2 / 3 على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة.

ويحظى إنتر ميلان بمعنويات عالية بعد أن حول تأخره بهدفين أمام تورينو إلى الفوز 4 / 2 في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد في الدوري الإيطالي، مستفيدا من ثناائية المتألق روميلو لوكاكو.

ورغم ذلك، أبدى النجم البلجيكي الدولي لوكاكو عدم رضاه إزاء الأداء، وصرح عقب المباراة قائلا :"نحن لم نصبح فريقا رائعا بعد. ليس من الجيد أن نعاني كثيرا هكذا. لقد لعبنا بشكل متواضع حقا طوال 60 دقيقة"، وقد حظي رأي لوكاكو بتأييد المدير الفني أنطونيو كونتي.

ويتطلع بوروسيا مونشنجلادباخ إلى تعزيز موقعه في صدارة المجموعة عبر مباراته أمام شاختار دونيتسك الأوكراني.

وفي المجموعة السابعة، يحل برشلونة ضيفا على دينامو كييف الأوكراني، علما بأن برشلونة يحتل الصدارة برصيد تسع نقاط ويليه يوفنتوس الإيطالي في المركز الثاني برصيد ست نقاط بينما يمتلك كل من دينامو كييف وفرينكفاروزي المجري نقطة واحدة.

ويحتاج رونالد كومان إلى إجراء تغييرات في ظل إصابة جيرارد بيكيه في أربطة الركبة، والتي تبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة اشهر على الأقل، وكذلك إصابة سيرجيو روبرتو الذي يغيب عن الملاعب لنحو شهرين بسبب إصابة بتمزق في الفخذ.

وقال كومان "هناك العديد من الإصابات بسبب عدد المباريات التي يفترض بنا خوضها. الفريق يعيش ظروف مختلفة وعلينا العمل بجدية من أجل تحقيق النتائج."

وأعلن كومان اليوم الاثنين عن استبعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وكذلك فرينكي دي يونج من مباراة الغد لإراحتهما.

ويفتقد برشلونة بالفعل جهود النجم الشاب أنسو فاتي حتى أذار/مارس المقبل.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، المقررة بين يوفنتوس وفرينكفاروزي، يتطلع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تسجيل أول أهدافه في البطولة الأوروبية هذا الموسم وذلك بعد أن غاب عن انطلاقة البطولة بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وحقق رونالدو بداية قوية على مستوى منافسات الدوري الإيطالي وقد سجل ثنائية ليوفنتوس في شباك كالياري أمس الأول السبت ليرفع رصيده إلى ثمانية أهداف خلال خمس مباريات في المسابقة هذا الموسم.

وقال أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس :"رونالدو يعمل بجدية شديدة سواء في التدريبلات أو المباريات. النتائج التي يحققها لا يستطيع تحقيقها سوى بطل حقيقي. هو نموذج بالنسبة للجميع، ويستعرض ذلك في كل مباراة."

وفي المجموعة الرابعة، يتطلع أتلانتا الإيطالي إلى الثأر أمام ليفربول، بعد أن أسقطه بطل الدوري الإنجليزي في عقر داره 5 / صفر قبل ثلاثة أسابيع.

لكن ليفربول الذي يدربه يورجن كلوب، سيخوض المباراة بحافز حسم التأهل إلى الدور الثاني.

ويحتل ليفربول الصدارة برصيد تسع نقاط ويليه أياكس الهولندي وأتلانتا برصيد أربع نقاط لكل منهما، بينما يحتل ميتييلاند المركز الرابع الأخير بدون رصيد، قبل مباراته أمام أياكس في الجولة الرابعة.

ويستضيف لاتسيو الإيطالي فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي في المجموعة السادسة، علما بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل 1 / 1 في روسيا، رغم افتقاد لاتسيو العديد من لاعبيه بسبب عدوى فيروس كورونا.

وحقق تشيرو إيموبيلي، الذي كان قد غاب عن المباراة التي انتهت بالتعادل مع كلوب بروج البلجيكي 1 / 1 ، عودة قوية وسجل هدفا للفريق في المباراة التي فاز فيها على كروتوني 2 / صفر مطلع هذا الأسبوع في الدوري الإيطالي.

أما بوروسيا دورتموند الألماني متصدر المجموعة برصيد ست نقاط، فيستضيف كلوب بروج في الجولة الرابعة، لكنه لا يمكنه حسم التأهل عبر هذه الجولة.

ويمكن لكل من تشيلسي وأشبيلية حامل لقب الدوري الأوروبي، التأهل غدا من المجموعة الخامسة عبر مباراتيهما خارج ملعبيهما أمام رين الفرنسي وكراسنودار الروسي، على الترتيب.

كذلك يمكن لمانشستر سيتي الإنجليزي مصالحة جماهيره بعد كبواته المتكررة في الدوري الإنجليزي، عبر انتزاع بطاقة التأهل، وذلك بالفوز على أولمبياكوس اليوناني في عقر داره ضمن المجموعة الثالثة التي تشهد أيضا لقاء بورتو البرتغالي مع مارسيليا الفرنسي.

وفي المجموعة الثامنة، يستضيف مانشستر يونايتد فريق باشاك شهير التركي كما يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي، وصيف البطل في الموسم الماضي، فريق لايبزج الألماني.

ويمكن لتوماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الاستفادة من جديد بجهود كيليان مبابي ونيمار، اللذين غابا عن المباراة التي خسرها الفريق أمام لايبزج 1 / 2 في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة.

ويتطلع مانشستر يونايتد إلى الثأر لهزيمته في مباراة الذهاب أمام باشاك شهير 1 / 2 في تركيا.