اللجنة الاوليمبية تطالب الجنايني بمنع حضور مرتضي منصور نهائي أفريقيا (صورة)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية بمنع دخول مرتضي منصور ستاد القاهرة والتواجد اثناء مباراة الأهلي والزمالك في نهائي البطولة الافريقية المقرر الجمعه المقبل . وخاطب حطب عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والمكلفه بادارة اتحاد الكرة في خطاب رسمي بضرورة تطبيق نص العقوبات التي اقرتها اللجنة الاولمبية في 3 أكتوبر الماضي والتي تنص على ايقاف منصور عن أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات. وتضمن الخطاب على الجنايني اصدار أوامر لبوابات الاستاد لمنع دخول المذكور الملعب نهائيا. الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

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