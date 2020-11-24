شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: «معنديش لاعيبه مرتزقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك بضرورة وسرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الكروي الأول قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها منصور مع اللاعبين قبل توجههم للمعسكر المغلق ووعد بصرف مكافآت تحفيزية للاعبين بغض النظر عن المباراة وقال بالحرف الواحد:«معنديش لاعيبه مرتزقة في الزمالك» عندي لاعيبه رجالة قادرين على الفوز وحصد كأس إفريقيا من اجل الجمهور الأبيض لا من اجل المال والمستحقات والمكافآت . الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

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