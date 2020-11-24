شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي لشيكابالا :«البس الكمامة كلنا ملطوطين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي الأول بارتداء الكمامة وعدم نزعها.

وحرص مرتضي منصور على مداعبة شيكابالا خلال كلمته امام اللاعبين أمس: فين الكمامة ألبس الكمامة يا شيكابالا كلنا ملطوطين«في إشارة من رئيس النادي لخوفه على تعرض أي لاعب بصفوف الفريق للصابة بفيروس كورونا.

وتعرض محمود حمدي الونش للاصابة بفيروس كورونا اليوم بعدما ثبتت ايجابيته للفيروس في المسحة التي ظهرت نتيجتها غدا.