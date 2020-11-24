شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس خوض مباراة الأهلي بالطاقم «الازرق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مقرب بالجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن الفريق يدرس خوض مباراته المقبلة أمام الاهلي المقرر لها الجمعه في نهائي دوري ابطال افريقيا بالطاقم الاحتياطي وهو الازرق .

وأضاف المصدر أن الطاقم الأزرق سبق وأن حقق من خلاله الفريق نتائج ايجابيه أمام الاهلي سواء في مباراة الدوري الاخيره أو كأس السوبر المصري .

مؤكدا انه من باب التفاؤل فقط هناك ارتياح كبير للموافقة على ارتداء الزي الاحتياطي رغم أحفيته بارتداء زية التقليدي وهو الأبيض الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

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