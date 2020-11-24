شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور للاعبي الزمالك: البلد مش ناقصة أي فتنة لا تستجيبوا لاستفزازات لاعبي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من استفزازات لاعبي الأهلي في نهائي إفريقيا. ويلتقي المارد الأبيض مع نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي. وقال رئيس الزمالك في فيديو بثه الموقع الرسمي والصفحة الرسمية لرئيس النادي: لدينا مباراة مهمة يوم الجمعة عايزين نفوز بشرف والبلد مش ناقصة أي فتنة لا تستجيبوا لاستفزازات لاعبي الأهلي. وطالب منصور لاعبيه بالتحيل بالهدوء والتركيز من اجل حسم المباراة لصالحهم. الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

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