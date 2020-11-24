شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك:«معنديش رموز لا ميدو ولا بيدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك رموز وقدامي نادي الزمالك بسبب تخليهم عن دعم ومساندة ناديهم وفريقهم قبل نهائي إفريقيا. وقال مرتضي منصور خلال اجتماع بلاعبي الفريق عبر فيديو بثه الموقع الرسمي: معنديش رموز لا حازم إمام وايمن يونس ولا ميدو وبيدو اللي قاعدين في الاستوديهات يتفرجوا على ناديهم اللي كل النادي بتهد فيه دون ان يحركوا ساكنا. وأكد للاعبيه: لا تهتموا بأي رموز ولا تنتظروا منهم شيء انا هنا لدعمكم ومساندتكم واثق انكم رجال وستسعدون الملايين. الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

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