شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي لجنش: ده جول يدخل فيك؟.. والحارس يرد: «معلش» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - داعب المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمي الفريق الكروي الأول خلال اجتماعه باللاعبين على هامش مران الأمس الاثنين لتحفيزهم قبل مباراة القمة.
وقال منصور لجنش في فيديو بثه الموقع الرسمي للنادي: ده جول يدخل فيك؟ في إشارة منه للهدف الأول الذي مني به مرمي جنش امام نادي مصر في ربع نهائي كأس مصر فرد جنش على رئيس النادي: معلش.
ودخل منصور في حوار ضاح مع جنش امام اللاعبين وحمله مسؤولية الهدف لان التسديدة كانت في زاوية الحارس وهو ما تقبله جنش قائلا الفوز اهم وتأهلنا لنصف نهائي الكأس.
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