شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: «أنا عيان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك انه يعاني من بعض الارهاق خلال الفترة الحالية وضغط العمل سواء في النادي أو مع الفريق أو مكتبه الخاص.

وقال مرتضي في تصريحات تليفزيونية في برنامج زملكاوي على القناة الرسمية للنادي: أنا عيان ورغم ذلك حرصت على الحضور لمران الفريق الكروي الأول من اجل دعمهم ومساندتهم قبل مباراة الأهلي في نهائي دوري ابطال إفريقيا