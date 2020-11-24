شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا: متفائل بمرتضى منصور وسنفوز بكأس إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الشكر للمستشار مرتضي منصور رئيس النادي على حرصه التواجد وسط اللاعبين قبل مران الاثنين لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا وقال شيكابالا في تصريحات خلال كلمته امام رئيس النادي واللاعبين: انا شخصيا وكل لاعبي الزمالك نتفائل بمرتضي منصور رئيس النادي واجتماعه بنا قبل كل بطولة لانه بيكون فأل حسن علينا ونفوز بالبطولة وكأس إفريقيا الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

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