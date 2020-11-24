شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي:«انا متحمل كل اللي بيحصل عشان ماتش يوم الجمعة بس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك أنه يتحمل ما لا يتحمله بشر ما هو فوق طاقة البشر سواء داخل النادي أو خارجه .
وأكد منصور خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج زملكاوي:«متحمل وساظل متحمل كل اللي بيحصل عشان يوم الجمعة بس»
وقال: كل ما يحدث من مضايقات وتصدير أزمات سيأتي الرد من السماء من ربنا سبحانه وتعالي للرد على كل المتآمرين والمتربصين
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الوضع في مصر
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اصابات
113,381
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تعافي
101,981
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وفيات
6,560
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