شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي:«انا متحمل كل اللي بيحصل عشان ماتش يوم الجمعة بس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك أنه يتحمل ما لا يتحمله بشر ما هو فوق طاقة البشر سواء داخل النادي أو خارجه .

وأكد منصور خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج زملكاوي:«متحمل وساظل متحمل كل اللي بيحصل عشان يوم الجمعة بس»

وقال: كل ما يحدث من مضايقات وتصدير أزمات سيأتي الرد من السماء من ربنا سبحانه وتعالي للرد على كل المتآمرين والمتربصين