شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: «مش عايز اشوف اللي حصل في أبو ظبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك ثقته في لاعبي الزمالك للفوز عيل الأهلي في مباراة نهائي إفريقيا يوم الجمعة المقبل. وقال مرتضي منصور، في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة النادي الرسمية : لاعبو الزمالك قادرين عيل الفوز علي الأهلي بشرف ولكن الاهم ان تخرج المباراة بالشكل اللائق والا تحدث الأحداث المؤسفة اليتى حدثت في سوبر أبو ظبي الأخير. وحذر لاعبيه من الانسياق وراء الاستفزازات والحفاظ علي سمعة مصر. الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

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