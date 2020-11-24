شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لاعبو الزمالك والأهلي إخوة.. ونؤيد نبذ التعصب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك تبني ناديه لمبادرة الدولة المصرية تحت شعار «لا للتعصب» ونبذ التعصب قبل مباراة القمة الإفريقية بين الزمالك والأهلي في نهائي دوري ابطال إفريقيا.
وقال مرتضي منصور، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: لاعبو الزمالك والأهلي اخوات وكانوا مع بعض في معسكر المنتخب في مباراتي توجو
وأكد ان يثق في عبور لاعبو الأبيض لهذه المباراة بمنتهي الروح الرياضية والتركيز فقط في ارض الملعب والسعي وراء الفوز وتحقيق هدفهم.
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