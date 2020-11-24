شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المقاولون تغادر القاهرة فجرًا برئاسة محسن صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغادر في الثانية صباح الثلاثاء ، بعثة الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، مطار القاهرة في رحلة تستغرق أكثر من 13 ساعة لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي بتمهيدي الكونفدرالية ، حيث من المقرر أن تشهد الرحلة ترانزيت في مطار أديس أبابا قبل الإقلاع مرة أخري لجيبوتي.

ويستضيف ملعب نجيل صناعي لقاء المقاولون مع بطل جيبوتي، بملعب الأخير في اللقاء المقرر له السبت المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المقاولون تدريب يومي الخمس و الجمعة و علي ملعب المباراة.

وجاءت جميع مسحات بعثة المقاولون سلبية لفيروس كورونا ، والتي تضم 36 فردا برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي ورئيس بعثة فريق الكرة لجيبوتي.