شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشريعي: رئيس «كاف» إستبعد المصريين وقام بتعيين أفارقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد الشريعي المدير المالي السابق للكاف أنه تضرر كثيرا خلال فترة تواجد أحمد أحمد في الإتحاد الأفريقي، وأنه كان يدعم الفساد والفاسدين، وقام بتشكيل مجموعة خلفة يقوموا بالتواطئ معه على المخالفات المالية، ولكن كان للراحل عمرو فهمي الكلمة العليا في كشف الفساد داخل الإتحاد الأفريقي.

وقال محمد الشريعي المدير المالي السابق للكاف في تصريحات خاصة عبر شاشة الحدث اليوم لبرنامج حضرة المواطن: أحمد أحمد حينما تولى المسؤولية غير 6 مديرين مصريين وتبقى محمد الشريعي المدير المالي والراحل عمرو فهمي سكرتير الكاف سابقا.

وتابع: جميع المصريين رحلوا وجاء بدلا منهم أفارقة، رحل عن الكاف مديرة المسابقات شيرين عرفة، ورئيسة إدارة السفريات أميرة جابر، والقائم بأعمال السكرتير العام عصام أحمد، ومدير التكنولوجيا والمعلومات طارق الديب، والمديرة لشؤون الأفراد مروة فودة، جميعهم رحلوا فور وصول أحمد أحمد وفي أوقات ليست متباعدة، هناك من رحل بعد توليه المهمة، ومن جلس وقت قصير ثم رحل.

واكد«تبقى من المصريين محمد الشريعي المدير المالي وعمرو فهمي، والباقي تغير، وبقي الأفارقة، وعمرو فهمي رحل في شهر أبريل لأنه أرسل شكواه ضد أحمد أحمد في 31 مارس، وفي 31 مايو أرسل محمد الشريعي شكوته للفيفا، وبعد إبلاغ فيفا الشريعي بأنه تسلم شكوته تمت إقالته مباشرة بأمر من أحمد أحمد.

وأضاف«المصريين في هذا الملف قدموا درسا لن يُنسى نهائيا لأحمد أحمد الذي اعتبر الكاف “سبوبة” وليس عمل يقدم من خلاله خدمات للاتحادات الأفريقية والأندية والمنتخبات التي تواجه أزمات ففي أول مايو الماضي قرر الشريعي تقديم شكاوي ضد أحمد أحمد بالاتحاد الدولي لكرة القدم وبالفعل تم التسليم لفيفا وإبلاغه بأن شكواه تم تسليمها ويتم البت فيها في 1 يوليو الماضي، وبعدها أبلغ فيفا أحمد أحمد بتلك الشكاوي ليقرر الإطاحة بمحمد الشريعي من منصبه بشكل رسمي بسبب الشكاوي الذي قدمها وبالتحديد في أول يوليو.