شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشريعي: الاتحاد الأفريقي بيصرف ملايين الدولارات في أمور تافه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث محمد الشريعي المدير المالي للكاف سابقًا، عن قضايا الفساد التي كانت متواجدة داخل الإتحاد الأفريقية وقت تولي أحمد أحمد لرئاسة الإتحاد خلال الفترة الماضية، وأنه كان العدو الأول للمسؤولين المصريين الذين يعملون لصالح الكرة الأفريقية.

وكان رئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو قال خلال المؤتمر الدولي للصحفيين الرياضيين بأنه لن يسمح بوجود أي فساد مالى في أي من الاتحادات القارية خلال فترة ولايته للاتحاد الدولي.

وقال محمد الشريعي المدير المالي السابق للكاف في تصريحات خاصة عبر شاشة الحدث اليوم لبرنامج حضرة المواطن: «ملايين الدولارات التي ننفقها في أمور تافه ويجب ألا تذهب إلى محفظة أي شخص، نريد أن نستثمر في إفريقيا، على سبيل المثال بناء الملاعب، بدون البنية التحتية وبدون الملاعب كيف يمكنك تطوير كرة القدم».

والجدير بالذكر أنه تم القبض على أحمد أحمد في يونيو عام 2019 بسبب اتهامات بالفساد عن طريق السلطات الفرنسية، ولكن تم إطلاق سراحه دون شروط في وقت لاحق.