شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم يتمخطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في ليلة من أجمل الليالي الكروية، أبدع نجوم الزعيم والعالمي في ديربي يليق بجولة “قمة الرياض” وتمكن الهلال من الانفراد بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه المستحق على جاره النصر بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الملك فهد الدولي.

وجاء هدفا اللقاء عن طريق مهاجم الهلال بافيتيمبي غوميز (ركلة جزاء د:60)، وصالح الشهري (د:90+8) . وشهد اللقاء إلغاء هدف للنصر عن طريق عبدالرزاق حمدالله، بعد أن عاد حكم اللقاء اندريس كونيا لتقنية الفيديو، لوجود حالة تسلل على نورالدين امرابط قبل وصول الكرة لحمد الله. كما شهد اللقاء إشهار البطاقة الصفراء 9 مرات، كان نصيب لاعبي الهلال 5 بطاقات و4 للاعبي النصر.

وبهذه النتيجة يواصل الهلال صدارته للدوري برصيد 13 نقطة، فيما تلقى النصر خسارته الرابعة وتجمد رصيده النقطي عند ثلاث نقاط، في المركز الـ15.