شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يفرط بنقاط الفيصلي والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - واصل فريق الاتحاد تفريطه بالنقاط بعد أن تلقى هدفا قاتلا في لقائه أمام الفيصلي، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وذلك على استاد مدينة المجمعة الرياضية ، تقدم الاتحاد أولاً عن طريقه هدافه البرازيلي رومارينهو (د: 44)، وفي الوقت بدل الضائع أدرك الفيصلي التعادل عن طريق لاعبه البرازيلي جليرمي بتسديدة من خارج منطقة الثماني عشرة (د: 90+2).

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