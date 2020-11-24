اخبار الرياضه

الاتحاد يفرط بنقاط الفيصلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يفرط بنقاط الفيصلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واصل فريق الاتحاد تفريطه بالنقاط بعد أن تلقى هدفا قاتلا في لقائه أمام الفيصلي، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وذلك على استاد مدينة المجمعة ، تقدم الاتحاد أولاً عن طريقه هدافه البرازيلي رومارينهو (د: 44)، وفي الوقت بدل الضائع أدرك الفيصلي التعادل عن طريق لاعبه البرازيلي جليرمي بتسديدة من خارج منطقة الثماني عشرة (د: 90+2).

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يفرط بنقاط الفيصلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"