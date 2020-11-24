الأهلي والشباب حبايب

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جدة - خالد شويل - خرج فريقا الأهلي وضيفه الشباب بالتعادل بهدفين لكل منهما في الكلاسيكو الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وشهد اللقاء أخطاء دفاعية تسببت في إحراز الأهداف الأربعة، وأحرز هدفي الأهلي كل من: عبدالله حسون (د: 2)، وماركو مارين (د: 50)، فيما أحرز هدفي الشباب كل من: كريستيان جوانكا (د: 44)، وفواز الصقور (د: 48).

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