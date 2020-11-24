شكرا لقرائتكم خبر عن القادسية والباطن يرفضان الفوز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خرج القادسية والباطن بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، أحرز هدفي القادسية: حسن العمري (ركلة جزاء د:26)، وحمد اليامي (د:71)، فيما أحرز هدفي الباطن: محمد الرايحي (د:2)، حسن شراحيلي (د:80)، وشهد اللقاء منح حكم اللقاء عبدالله الحربي بطاقتين حمراوين لكل من لاعب الباطن يوسف جبلي، ولاعب القادسية منصور حمزي، بعد تشابك بالأيدي بينهما في الدقيقة 51 من عمر المباراة.



كانت هذه تفاصيل خبر القادسية والباطن يرفضان الفوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.