شكرا لقرائتكم خبر عن العين ينتصر على ضمك والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - حقق فريق العين أول فوز له في تاريخ دوري المحترفين على حساب مضيفه فريق ضمك بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، وأحرز هدفي العين كل من: فيصل الجمعان (د: 11)، وسفير تايدر (من ركلة جزاء د: 90+2).

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