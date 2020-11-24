شكرا لقرائتكم خبر عن الرائد يواصل الإبهار والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - تجاوز فريق الرائد ضيفه أبها بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، هدفي الرائد كل من: أحمد الزين (د: 16)، ومحمد فوزير (د: 74)، فيما أحرز هدف أبها مهاجمه كارلوس ستراندبيرج (د: 58).

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