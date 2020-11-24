شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يطمع في الوحدة.. والاتفاق والفتح وجهاً لوجه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تختتم لقاءات جولة قمة العشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم (الثلاثاء) بإقامة لقاءين من العيار الثقيل؛ ففي القصيم يستضيف التعاون (المركز الحادي عشر) نظيره الوحدة (المركز الرابع عشر) عند الساعة 5:50م، وفي الدمام يستضيف الاتفاق (ثامن الترتيب) جاره الفتح (خامس الترتيب) عند الساعة 7:30م.

فعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يخوض فريق التعاون لقاءه أمام ضيفه الوحدة بعد تعافي لاعبيه من كوفيد-19 والذي تسبب في تراجع أداء الفريق مما أدى إلى هبوطه للمركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط حصدها من فوز وتعادلين وخسارة، وله من الأهداف 3 وعليه مثلها، أما فريق الوحدة فإنه يدخل اللقاء بظروف صعبة بعد أن تعرض لثلاث خسائر متتالية أطاحت به للمركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط فقط حصدها في الجولة الأولى، بفوزه على القادسية، وله من الأهداف 5 وعليه 7 أهداف، ويبحث كلا الفريقين عن النقاط الثلاث لتحسين الوضع في جدول الترتيب والعودة لمراكزهما الطبيعية في القمة. وسبق أن التقى الفريقان في 12 لقاء في دوري المحترفين، استطاع التعاون الفوز في 5 لقاءات، فيما فاز الوحدة في 4 لقاءات، وانتهت 3 لقاءات بالتعادل، وشهدت هذه اللقاءات إحراز 33 هدفاً، كان النصيب الأكبر منها لهجوم التعاون بتسجيل 18 هدفاً، فيما أحرز هجوم الوحدة 15 هدفاً.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يلتقي الاتفاق بضيفه الفتح، ويسعى كل فريق للعودة لمراكز القمة بعد أن ذاق كل منهما طعم الصدارة لجولة واحدة فقط، وساهمت خسارتهما في الجولة الماضية لتراجع مراكزهما، فالاتفاق يحتل المركز الثامن برصيد ست نقاط جمعها من انتصارين في الجولتين الأولى والثانية، من ثم تراجع مستواه وتلقى خسارتين متتاليتين، وأحرز هجوم الاتفاق 6 أهداف، فيما تلقت شباكه 7 أهداف، أما فريق الفتح فإنه يملك 7 نقاط جمعها من انتصارين وتعادل وخسارة وله من الأهداف 9 وعليه 7 أهداف. وسبق أن التقى الفريقان في 18 مواجهة في دوري المحترفين، ورغم أن الفتح يتفوق في عدد الانتصارات بستة لقاءات إلا إن أخر انتصار للفتح على الاتفاق كان قبل أربع سنوات، فيما انتصر الاتفاق في 5 لقاءات وتعادل الفريقان في 7 لقاءات، وتمكن هجوم الفتح من إحراز 19 هدفاً فيما أحرز هجوم الاتفاق 16 هدفاً.