شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبدالملك: أختار الزمالك على أي ملايين زيادة من نادي اخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عيد عبد الملك نجم نادي الزمالك السابق أنه حال تلقيه عرضاً أكبر من العرض الذي يتلقاه من ناديه لن يوافق نهائياً وسيظل في صفوف القلعة البيضاء.

وقال أحمد عيد عبد الملك: "لو عرض عليا 40 مليون جنيه في نادي آخر و20 في الزمالك سأختار البقاء في القلعة البيضاء بشكل نهائي وحاسم".

وعلق أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك سابقاً على حماسه الشديد في التشجيع للقلعة البيضاء مؤكداً: "من حقي تشجيع نادي الزمالك وعدم تشجيع أي نادي آخر لأنني وببساطة شايف ان الأبيض من حقه تقليص فارق البطولات في أفريقيا مع الأهلي".

أضاف أحمد عيد عبد الملك خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم": "فريق الزمالك الحالي مختلف عن الفرق في الوقت السابق بفضل الاستقرار فلم يعد هناك تغيير 16 لاعب في الموسم الواحد"

أوضح أحمد عيد عبد الملك: "نادي الزمالك يمتلك نواحي فنية أعلى من الأهلي لدى بعض اللاعبين وبالطبع الخبرات والروح والفنيات وأمور أخرى ستحسم اللقب".

وقال نجم الزمالك الأسبق: "جاهزية طارق حامد في مباراة القمة بين الزمالك ضد الأهلي تجعل الفريق بالكامل أكثر قوة".

وشدد عيد عبد الملك: "أتمنى كل اللاعبين المصابين بكورونا سواء من الأهلي أو الزمالك الشفاء والتواجد في المباراة لأنها قمة تاريخية لن تكرر بسهولة".

وأشار الى أن شيكابالا فرص وجوده في القمة سيكون بديل وتواجده بين اللاعبين مهم للغاية لما يمتلكه من خبرات".

تابع أحمد عيد عبد الملك: "زوجتي وبناتي سيذهبون لمنزل العائلة في شبرا حتى أكون بمفردي يوم مباراة القمة".

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم والوطني العربي في تمام الساعة التاسعة مساءاً صوب ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة اللقاء المرتقب والذي يطلق عليه "مباراة القرن" بين فريقي الزمالك ضد الأهلي قطبي الكرة المصرية على شرف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لنهائي أبطال أفريقيا عبر بوابة الوداد المغربي بينما استطاع الزمالك الوصول للمواجهة الفاصلة أمام الغريم التقليدي خاصة بعدما تجاوز عقبة الرجاء البيضاوي المغربي ذهابا وإياباً.