شكرا لقرائتكم أزمة بين أحمد سامى وفرج عامر فى سموحة بسبب الصفقات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت الأزمات تدب داخل صفوف سموحة بين فرج عامر رئيس النادى وأحمد سامى المدير الفنى للفريق بسبب الصفقات الصيفية التى تم إبرامها حتى الآن والتى يراها المدير الفنى غير كافية ولا تحقق طموحاته فى الموسم المقبل فى ظل المنافسة القوية المتوقعة بين الأندية مخاصة وأن الأندية الصاعدة البنك الأهلى وسيراميكا كليوباترا لفتوا الأنظار بالتعاقد مع عدد كبير من لاعبى الدورى .

ويخشى أحمد سامى من الظهور بشكل سئ فى الموسم الجديد والإطاحة به بعد عدد قليل من المباريات بعدما نجح فى لفت الأنظار خلال الموسم المنقضى بتحقيق المركز الخامس بجدول الدورى بدون أى خسارة مع الموج الأزرق مما دفع رئيس النادى للتمسك به

كان فرج عامر تعاقد مع كل من أطهر الطاهر لاعب الهلال السودانى ومحمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب والمغربى عبد الكبير الوادى والتونسى رفيق كابو ، إلا أن تلك الصفقات لم تنل إعجاب أحمد سامى بالقدر الكافى ويطالب بضرورة التعاقد مع صفقتين سوبر أحدهما فى مركز الظهير الأيسر بعد عودة أحمد فتوح الظهير الأساسى لناديه السابق الزمالك بعد تألقه اللافت مع الفريق السكندرى .