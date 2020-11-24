شكرا لقرائتكم عيد عبد الملك: زوجتي أهلاوية ولا يوجد تعصب في الأسرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد عيد عبد الملك نجم نادى الزمالك، عن الانتماءات الكروية داخل أسرته للأهلى والزمالك، وقال عبد الملك فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: زوجتى كانت أهلاوية وأصبحت تميل للزمالك وكذلك ابنتى الكبرى تنتمي للأهلي، ولكن ابنتى الصغرى زملكاوية، زوجتى هى ابنة عمى فى نفس الوقت ووالدها زملكاوى وأغلب عائلتنا زملكاوية، وساندى ابنتى الصغيرة تعلقت بالزمالك بعد إحدى مبارياتنا مع المقاولون وقالت لى قبل المباراة "انت تجيب جول واعملى قلب"، فسجلت هدفين فى هذا اللقاء ومنذ تلك المباراة تعلقت بتشجيع الزمالك.

أضاف: أى حد بيدخل يشتمنى على السوشيال بعمل بلوك على طول، لكن لو حد بيتكلم باحترام برد عليه، وماقدرش أقول مين أكثر الجماهير أهلاوية أو زملكاوية، ولكن السوشيال ميديا أصبحت مؤثرة جداً.

استكمل: لو عندى حق فى حاجة بتكلم فيها مابسكتش ومافيش على راسى بطحة عشان أحسس عليها، ولو أنا مش لاعب كرة كنت هبقى جزار، لأن عيلتى جزارين أصلا، جدى جزار كبير فى شبرا، وعملت بالجزارة لفترة مع أعمامى، ولكن الموضوع أخذ منحنى مختلف وبقيت جزار فى الملاعب.

واصل: مرة فى مباراة الزمالك والمقاولون كان الزمالك يتجه بانفراد على المقاولون وفجأة الحكم أنهى المباراة، وكان رد فعلى صعب جداً، لم أشتم عمرى ما قولت لفظ خارج ولكن تعبيرات وجهى كانت صعبة جداً، هعمل ايه خلقة ربنا بقى.

علق أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك سابقاً على حماسه الشديد في التشجيع للقلعة البيضاء مؤكداً: "من حقي تشجيع نادي الزمالك وعدم تشجيع أي نادي آخر لأنني وببساطة شايف ان الأبيض من حقه تقليص فارق البطولات في أفريقيا مع الأهلي".

أضاف أحمد عيد عبد الملك خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم": "فريق الزمالك الحالي مختلف عن الفرق في الوقت السابق بفضل الاستقرار فلم يعد هناك تغيير 16 لاعب في الموسم الواحد"

أوضح أحمد عيد عبد الملك: "نادي الزمالك يمتلك نواحي فنية أعلى من الأهلي لدى بعض اللاعبين وبالطبع الخبرات والروح والفنيات وأمور أخرى ستحسم اللقب".

وقال نجم الزمالك الأسبق: "جاهزية طارق حامد في مباراة القمة بين الزمالك ضد الأهلي تجعل الفريق بالكامل أكثر قوة".

وشدد عيد عبد الملك: "أتمنى كل اللاعبين المصابين بكورونا سواء من الأهلي أو الزمالك الشفاء والتواجد في المباراة لأنها قمة تاريخية لن تكرر بسهولة".

وأشار الى أن شيكابالا فرص وجوده في القمة سيكون بديل وتواجده بين اللاعبين مهم للغاية لما يمتلكه من خبرات".

تابع أحمد عيد عبد الملك: "زوجتي وبناتي سيذهبون لمنزل العائلة في شبرا حتى أكون بمفردي يوم مباراة القمة".

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم والوطني العربي في تمام الساعة التاسعة مساءاً صوب ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة اللقاء المرتقب والذي يطلق عليه "مباراة القرن" بين فريقي الزمالك ضد الأهلي قطبي الكرة المصرية على شرف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لنهائي أبطال أفريقيا عبر بوابة الوداد المغربي بينما استطاع الزمالك الوصول للمواجهة الفاصلة أمام الغريم التقليدي خاصة بعدما تجاوز عقبة الرجاء البيضاوي المغربي ذهابا وإياباً.