شكرا لقرائتكم مفاجأة.. الأهلي يواصل تدريباته بملعب التتش في سرية تامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مفاجأة غير متوقعة واصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في سرية تامة تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش بمقر القلعة الحمراء في الجزيرة على عكس ما تداول بإقامة المران في ملعب استاد السلام.

وعلم الخليج 365 أن رغبة اللاعبين وراحتهم في خوض التدريبات الجماعية في ملعب التتش لما يمتلكه من امكانات حاليا سواء أجهزة الاستشفاء أو الاجراءات الاحترازية ساهم في البقاء وخوض التدريبات بملعب التتش.

وواصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته ضمن فعاليات المعسكر المغلق الذي يتواجد فيه الفريق الأحمر حالياً بأحد الفنادق والذي بدأ الأحد ، في اطار استعداداته لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل المقرر اقامتها على ستاد القاهرة، فى نهائى النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، ويعكف موسيماني ومعاونيه على علاج الأخطاء التي يعاني منها الفريق لاسيما الهفوات الدفاعية والتي ظهرت بشكل كبير في مباراة أبو قير للأسمدة ببطولة كأس مصر، لمحاولة تلافيها في مواجهة الزمالك المرتقبة، ويشهد معسكر الأهلي تنفيذ الإجراءات الاحترازية بشدة للحفاظ على اللاعبين وحمايتهم من أي خطر.

ويواجه الأهلي أزمة كُبرى خلال الأيام الماضية بسبب "لعنة" الإصابات التي بدأت تُطارد الفريق مؤخراً وتؤثر على تركيزه قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا المُرتقب أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري بإستاد القاهرة ، وإشتكى الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني من تفاقم حدة الإًصابات التى تُطارده خلال الفترة الماضية.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم والوطني العربي في تمام الساعة التاسعة مساءاً صوب ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة اللقاء المرتقب والذي يطلق عليه "مباراة القرن" بين فريقي الزمالك ضد الأهلي قطبي الكرة المصرية على شرف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لنهائي أبطال أفريقيا عبر بوابة الوداد المغربي بينما استطاع الزمالك الوصول للمواجهة الفاصلة أمام الغريم التقليدي خاصة بعدما تجاوز عقبة الرجاء البيضاوي المغربي ذهابا وإياباً.