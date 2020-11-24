شكرا لقرائتكم المقاولون يصل جيبوتى اليوم استعدادا لمواجهة أرتا سولار بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل فريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، إلى جيبوتى عصر اليوم الثلاثاء، بعد رحلة تستغرق 7 ساعات وذلك استعداداً للدخول فى معسكر مغلق لمواجهة فريق أرتا سولار بطل جيبوتى بمنافسات ذهاب دور الـ 64 بكأس الكونفدرالية الأفريقية، ويترأس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب، بعثة الفريق إلى جيبوتى فى أول مغامرة أفريقية لذئاب الجبل بعد غياب استمر لـ 15 عاماً منذ المشاركة الأخيرة فى عام 2005.

وكان رامى ربيع مدرب الفريق، قد سبق بعثة المقاولون إلى جيبوتى، للإطمئنان على كافة الترتيبات لاستقبال البعثة من حيث فندق الإقامة وملعب التدريب.

من جانبه كشف علاء عبد الغنى المدرب العام للمقاولون، عن كواليس رحلة الفريق، التدى تبدأ فى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، حيث يستق اللاعبون طائرة الخطوط الجوية الأثيوبية، قبل الهبوط "ترانزيت" فى أثيوبيا ثم استئناف الرحلة من جديد إلى جيبوتى.

ووشدد الجهاز الفنى للفريق على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وكان المقاولون قد ضم 6 صفقات جديدة وهم، هيثم الجوينى مهاجم الترجى التونسى السابق، ووسيم النغموشى، وأحمد عبد العزيز زيزو وأحمد داوودا، وأحمد شكرى لاعب الأهلى السابق، وأحمد حمدى لاعب الزمالك السابق والجونة، فيما انتهت إعارة كل من شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى ومعروف يوسف لاعب وسط الزمالك.

وحصل نادى المقاولون العرب، على أكثر من فيديو لفريق أرتا سولار بطل جيبوتى، الذى سيستضيف ذئاب الجبل، وبدأ الجهاز الفنى فى مراجعة أشرطة الفيديو لتحديد نقاط القوة والضعف فى فريق سولار قبل اللقاء المرتقب، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى تحقيق انجاز جديد بعد موسم مميز فى الدورى العام، حصدوا خلاله المركز الرابع